Aufatmen: Trinkwasserversorgung in Wien ist gesichert

In der Bundeshauptstadt werden jährlich bis zu 100 Millionen Euro in die Trinkwasser-Infrastruktur investiert.

Der Klimawandel ist gefühlt in aller Munde - und damit auch das Thema Versorgung im Hinblick auf unser Wasser. Um die hohe Qualität und Versorgungssicherheit auch künftig zu gewährleisten, sind wichtige Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur notwendig. Vor diesem Hintergrund wurde nun die Erweiterung des Wasserbehälters Schafberg in Wien fertiggestellt – ein Projekt mit rund 20 Millionen Euro Investitionssumme, wovon das Wasserwirtschaftsministerium 2,6 Millionen Euro übernommen hat.

© Stadt Wien | Wiener Wasser

Bei der Präsentation am Dienstag waren Wasserminister Norbert Totschnig sowie Vertreter der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und der Stadt Wien zugegen.

ÖVGW-Vizepräsident Nikolaus Sauer, der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Wasserminister Norbert Totschnig und der Chef von Wiener Wasser, Paul Hellmeier, beim Wasserbehälter Schafberg in Wien. © ÖVGW / Daniel Hinterramskogler

"Der Wasserbehälter Schafberg ist ein Vorzeigeprojekt für die Klimaanpassung", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, der weiter ausführt: "Mit dem Ausbau der Speicherkapazitäten bereiten wir uns vorausschauend auf den Wasserbedarf einer wachsenden Millionenstadt in Zeiten der Klimakrise vor. In Neusiedl am Steinfeld wird bereits das nächste Mega-Projekt umgesetzt. In diesem Wasserbehälter können in Zukunft rund eine Milliarde Liter Wasser gespeichert werden."

Wiener Wasser 2050

Wien investiert jährlich bis zu 100 Millionen Euro in die Trinkwasser-Infrastruktur. Neben der Erweiterung von Wasserbehältern zählt dazu die Erhöhung des Wasserdargebots und der Ausbau überregionaler Transportleitungen. Die umfassenden Maßnahmen sind Teil der Trinkwasser-Strategie "Wiener Wasser 2050", mit der sich Wien seit einigen Jahren auf den künftigen Wasserbedarf vorbereitet.

Laut Prognosen wird Wien bis 2050 in etwa um die Größe der Stadt Graz wachsen. Wiener Wasser rechnet daher mit einem Anstieg des Gesamtwasserbrauchs um rund 15 Prozent. Gleichzeitig führt der Klimawandel verstärkt zu Extremwetterereignissen wie Dürre, Hochwasser und Starkregen. Das kann die Verfügbarkeit von Quellwasser beeinträchtigen.

"Wir arbeiten konsequent an der Umsetzung der Maßnahmen unserer Trinkwasser-Strategie 'Wiener Wasser 2050'. Diese Investitionen tragen zum Erhalt der hohen Lebensqualität der Wiener*innen bei", betont Czernohorszky.