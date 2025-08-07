Baustellen-Endspurt: Wiens Öffis rollen bald wieder voll durch

Zur Halbzeit der Sommerferien gibt es gute Nachrichten für alle Öffi-Fans – viele Linien nehmen bald wieder Fahrt auf, auch die U4 ist zum Schulstart wieder voll einsatzbereit.

Die Wiener Linien biegen mit ihren Sommerbaustellen in die Zielgerade ein. Einige Straßenbahnen rollen sogar schon wieder regulär: Die Linie 2 ist auf ganzer Länge unterwegs, auch beim Parlament wird ab 25. August wieder gehalten. Ab 11. August fährt die Linie 1 wieder wie gewohnt, die Linie 37 folgt am 15. August. Beim Margaretengürtel läuft ebenso alles nach Plan. Dort sollen die Linien 6 und 18 ab 23. August in Normalbetrieb zurückgehen.

© Wiener Linien

Mit 1. September verkehren auch die Linien 9, 43, 71 und D wieder wie gewohnt. Die Linie 18 wird ab dann wieder bis St. Marx geführt, die umfassende Sanierung der gesamten Strecke läuft aber noch bis Jahresende. Generell sei man bei sämtlichen Projekten zeitlich voll auf Kurs, wie es von den Wiener Linien her heißt.

© Wiener Linien/Johannes Zinner

Selbst im Untergrund läuft alles rund. Ab 1. September fährt auch die U4 wieder durchgehend – pünktlich zum Ferienende. Im Hintergrund wird weiter mit Hochdruck modernisiert, denn die über 120 Jahre alte Strecke soll für die nächsten Jahrzehnte stabil und zuverlässig bleiben. Dafür werden Gleise, Tunnel und Technik fit gemacht – bei Wind und Wetter, rund um die Uhr.