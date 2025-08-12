Bürger-Aufstand gegen Plan der Wiener Linien

In Hietzing will eine Petition mit bisher über hundert Unterschriften die geplante Neuorganisation der Buslinien 53A, 54A und 54B stoppen – aus Angst vor längeren Fahrzeiten, schlechteren Verbindungen und mehr Stau.

Die Petition richtet sich gegen die geplante Umstrukturierung, bei der 54A und 54B nicht mehr als Rundlinien fahren sollen. Auch die Linienführung des 53A soll laut Plänen geändert werden. Die Initiatoren der Petition sehen darin eine Verschlechterung für die Bewohner von Ober St. Veit und Umgebung. Gefordert werden daher der Erhalt aller Haltestellen, gesicherte Schutzwege sowie dichtere Intervalle.

Besonders die Einsiedeleigasse steht im Fokus: Auf nur 900 Metern sollen künftig 9 Haltestellen liegen. Das führe zwar zu mehr Bussen, aber nicht zu kürzeren Wartezeiten. Außerdem drohen am Wolfrathplatz mit 6 Bussen gleichzeitig chaotische Verkehrsverhältnisse – zulasten von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern. Auch die geplante Anbindung von Stock-im-Weg mit zwei Linien werde als "nicht sinnvoll" angesehen.

Sollten die Änderungen wie geplant umgesetzt werden, gäbe es keine direkte Verbindung mehr zwischen Ober St. Veit und Unter St. Veit entlang der Hietzinger Hauptstraße zur Linie 10. Die Initiatoren warnen vor einem Verlust an Lebensqualität und fordern, die Pläne noch einmal neu zu überarbeiten. Ob die Verantwortlichen dem nachgeben werden, bleibt abzuwarten.