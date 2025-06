Caritas öffnet 23 kühle Klimaoasen für Obdachlose

Caritasdirektor Schwertner: "Mit dem Caritas Hitze-Paket wollen wir auch heuer wieder Abhilfe schaffen und Menschen in Not während der heißen Jahreszeit gezielt unterstützen – etwa in unseren 23 Klimaoasen."

Die aktuelle Hitzewelle trifft Wien und Niederösterreich mit voller Wucht. Während sich die einen über den verspäteten Sommer freuen, werden Außentemperaturen um die 36 Grad für andere zum echten Risiko. Vor allem Obdachlose, ältere Menschen und Menschen mit wenig Einkommen leiden unter der extremen Hitze.

Für viele sei die Hitze genauso gefährlich wie Kälte im Winter", warnt Caritasdirektor Klaus Schwertner. "Obdachlose Menschen sind der Hitze in der Stadt oft schutzlos ausgeliefert. Und auch armutsbetroffene Menschen, die häufig in beengten, schlecht gedämmten Wohnungen leben, können der Hitze weniger gut entfliehen. Mit dem Caritas Hitze-Paket wollen wir auch heuer wieder Abhilfe schaffen und Menschen in Not während der heißen Jahreszeit gezielt unterstützen – etwa in unseren 23 Klimaoasen, mit Streetwork-Einsätzen und dem Verteilen von Trinkwasser, Sonnenschutz und Sommerschlafsäcken, aber auch beim Louisebus, der rollenden Ordination der Caritas."

Sommerfrische im Pfarrgarten

Gemeinsam mit 23 Pfarren in Wien und Niederösterreich ruft die Caritas heuer zum sechsten Mal das Motto "Sommerfrische im Pfarrgarten" aus. Mehr als 500 Freiwillige verköstigen die Gäste in den schattigen Pfarrhöfen mit kühlen Getränken und kleinen Snacks und bieten einen kostenlosen Zufluchtsort zum Abkühlen in netter Gesellschaft zum Plaudern. Die Besuchszahlen der Vorjahre zeigen den großen Bedarf nach solchen Angeboten: Über 9000 Besuche wurden allein im Sommer 2024 gezählt.

"In den Caritas Klimaoasen geht es um die konkrete Unterstützung von Menschen in Not. Menschen, die von den steigenden Temperaturen und hohen Preisen betroffen sind. Denn sie können sich den Eintritt ins Schwimmbad oder das kühle Getränk im Kaffeehaus schlicht nicht leisten. Mit den Caritas Klimaoasen machen wir Sommerfrische niederschwellig und kostenfrei möglich und bekämpfen gleichzeitig die steigende Einsamkeit", so Schwertner.