"Data Literacy" wird neuer Schwerpunkt an WU

"Business Analytics and Decision Sciences" im Bachelorstudium ab Studienjahr 2026/27.

"Data Literacy", also die Fähigkeit, Daten kompetent zu analysieren, hat die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien zu einem neuen Schwerpunkt erklärt: Der Fokus wird mit einem neu gegründeten Department für Business Analytics and Decision Sciences, einem datenfokussierten Studienzweig im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und einem neuen Kompetenzzentrum untermauert, wie die Uni am Montag mitteilte.

Personell soll das Department in den kommenden Monaten mit 24 noch auszuschreibenden akademischen Stellen, darunter sechs Professuren, ausgestattet werden. Die Forschung zielt dabei etwa auf analytische und datengesteuerte Lösungen im Bereich Automatisierung, Lieferkettenoptimierung, Personal- und Kundenmanagement, aber auch Betrugserkennung oder personalisierte Empfehlungen bei Künstlicher Intelligenz (KI) ab - als Basis für Anwendungen in verschiedensten Feldern, darunter Klima, Energie, Mobilität, Krisenmanagement und Sicherheit. Zudem ist ab dem Studienjahr 2026/27 im Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Studienzweig "Business Analytics and Decision Sciences" im Angebot. Das Kompetenzzentrum für "Applied AI & Scientific Computing" bringt darüber hinaus WU-Forschende, die an technischen und methodischen Entwicklungen im Bereich KI arbeiten, zusammen und dient als zentrale Plattform, wie es hieß.

"Wer heute erfolgreich wirtschaften will, muss Daten nicht nur erheben, sondern sie auch richtig analysieren und gezielt einsetzen können", wurde WU-Rektor Rupert Sausgruber in einer Aussendung zitiert. Der neue Schwerpunkt verbinde ökonomisches Denken mit moderner Datenanalyse und gesellschaftlicher Verantwortung und schaffe damit die Basis für fundierte strategische Entscheidungen in einer zunehmend datengetriebenen Welt.