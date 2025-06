Florian Perteneder verstärkt Geschäftsführung der Therme Wien

Perteneder: "Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, für dieses außergewöhnliche Unternehmen – die Therme Wien – noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen."

Die Therme Wien erweitert ihre Unternehmensführung: Florian Perteneder (46), bisher Prokurist und General Manager, ist mit Ende April in das nunmehr vierköpfige Geschäftsführungsteam aufgestiegen. Mit seiner Nominierung stellt die Therme Wien, ein Leitbetrieb der VAMED Vitality World, die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung in einem dynamischen Marktumfeld.

© VAMED Vitality World

Klaus Hofmann, Managing Director der VAMED Vitality World: "Florian Perteneder ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten unseres Top-Führungskreises. Seine Karriere ist beispielhaft für die Aufstiegschancen, die wir unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der VAMED Vitality World bieten."

20 Jahre für VAMED tätig

Perteneder ist seit fast 20 Jahren in der VAMED Vitality World tätig. Der studierte Betriebswirt und Familienvater startete seine Laufbahn bei Österreichs führendem Thermenbetreiber 2006 als Praktikant und Management-Trainee. Seitdem war er in zahlreichen Leitungsfunktionen in der Therme Wien, der St. Martins Therme & Lodge und dem Thermenresort Laa tätig. 2018 wurde er dafür bei den European Health & Spa Awards mit dem Titel "Best Spa Manager Europe" ausgezeichnet.

Florian Perteneder, Geschäftsführer der Therme Wien: "Es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, für dieses außergewöhnliche Unternehmen – die Therme Wien – noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen. Als innovatives, modernes und professionelles Unternehmen prägt sie die Gesundheits- und Freizeitlandschaft nachhaltig. Besondere Bedeutung hat für mich, dass meine Reise in der VAMED Vitality World einst als Werkstudent im alten Kurbad Oberlaa begann. Heute auf dieser Wegstrecke als Geschäftsführer anzukommen, erfüllt mich mit Motivation für die Zukunft und Dankbarkeit – besonders auch gegenüber Edmund Friedl, der als langjähriger Geschäftsführer der Therme Wien und Wegbegleiter diesen Transformationsprozess mitgestaltet und seine Agenden nun sukzessive in meine Hände legt."

Therme Wien und VAMED

Die Therme Wien und das angeschlossene Gesundheitszentrum Therme Wien Med stehen für ganzheitliche Erholung und Gesundheit auf höchstem Niveau. Rund 75.000 m² Thermen- und Gesundheitsfläche sowie mehr als eine Million Gäste jährlich machen die Therme Wien zu einer Institution im Tourismus-, Freizeit-, Gesundheitsangebot der Stadt. Weitere Information unter: www.thermewien.at/unternehmen/#uber-uns

Die VAMED Vitality World ist seit 1995 im Thermen- und Gesundheitsbereich tätig und betreibt heute sechs der beliebtesten Resorts in Österreich: den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg, das Thermenresort Laa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien und das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun. Die sechs Resorts beschäftigen gemeinsam rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und empfangen jedes Jahr etwa 2,6 Millionen Gäste. Damit ist die VAMED Vitality World der führende Betreiber von Thermenresorts in Österreich.