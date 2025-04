× Goldene Eier im Haus des Meeres

In den Osterferien lockt das Haus des Meeres mit einer besonderen Aktion.

Der Aqua-Terra-Zoo lädt alle Besucher:innen zur Osterzeit ein, an einem ganz besonderen Abenteuer teilzunehmen. Inmitten der faszinierenden Meereswelt des Aquariums können kleine und große Entdecker vom 12. bis 21. April auf eine spannende Suche nach dem versteckten, goldenen Ei gehen - und sich dabei fantastische Preise sichern.

Wellness-Aufenthalt in der Steiermark zu gewinnen

© Haus des Meeres/Dominik Moser ×

Wer das goldene Ei findet und den QR-Code scannt, hat die Chance auf ein besonderes Geschenk: Es winkt ein Hotelaufenthalt in der Steiermark. Aber auch weitere attraktive Präsente warten auf die Glücklichen. Wer das Haus des Meeres während der Osterferien besucht, erhält zusätzlich einen „1+1 Gratis Aktionsgutschein“ für das Thermen- & Erlebnisbad Loipersdorf. Die Aktionsgutscheine sind erhältlich solange der Vorrat reicht und werden am Infostand im Erdgeschoss des Hauses des Meeres ausgegeben.

"Sharky" und "Otto" im Duett

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher*innen am 14. April: Sharky, der Hai und Maskottchen des Hauses des Meeres, trifft an diesem Tag auf Otto, den Fischotter und Maskottchen der Therme Loipersdorf. Neben Spaß und Spiel können vom 14. April bis 16. April in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Vogelhäuser gebaut werden, welche heimischen Vögeln ein Zuhause bieten sollen. Die Guides des Hauses des Meeres haben zudem ein abwechslungsreiches Sonderprogramm mit zahlreichen spannenden Spielen und Aktivitäten für die ganze Familie vorbereitet.