Highclass-Radweg im 9. Bezirk vor Umsetzung

Durch den bevorstehenden Radweg-Bau wird ein wichtiger Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz bewirkt.

Im Zusammenhang mit der Errichtung des Highclass-Radweges quer durch den Alsergrund entlang der Alserbachstraße und der Fuchsthallergasse beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 1. Juli, mit der Errichtung eines Ein-Richtungs-Radweges in der Fuchsthallergasse von Währinger Gürtel bis Lustkandlgasse in Fahrtrichtung stadteinwärts im 9. Bezirk. Gleichzeitig werden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den angrenzenden Seitengassen Gehsteigvorziehungen hergestellt.

Örtlichkeit : 9. Bezirk, Fuchsthallergasse von Währinger Gürtel bis Lustkandlgasse

: 9. Bezirk, Fuchsthallergasse von Währinger Gürtel bis Lustkandlgasse Baubeginn: 1. Juli 2025

1. Juli 2025 Geplantes Bauende: 31. August 2025

© Mobilitätsagentur Wien/Kernpunkt

Während der Arbeiten in der Verbindungsfahrbahn zwischen dem Inneren und dem Äußeren Währinger Gürtel wird ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Die Arbeiten in der Fuchsthallergasse finden bei Sperre der Fuchsthallergasse zwischen dem Inneren Währinger Gürtel und der Lustkandlgasse statt. Der Verkehr wird über Währinger Gürtel und Achamergasse zur Lustkandlgasse umgeleitet, wobei die Einbahnführung in der Lustkandlgasse zwischen Achamergasse und Fuchsthallergasse umgedreht wird. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten. Die Zufahrt zu den genehmigten Stellplätzen ist möglich, wie es heißt.