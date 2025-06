Jetzt fix: VOR Klima-Ticketpreise steigen um 7,7 Prozent

Die Preisanpassung in Höhe von 7,7 Prozent gilt für VOR Klimatickets MetropolRegion, Region und die VOR Strecken-Jahreskarten.

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) erhöht mit 1. September die Preise für die VOR Klimatickets MetropolRegion, VOR Region und die VOR Strecken-Jahreskarten. "Die Preisanpassung erfolgt im Ausmaß von plus 7,7 Prozent und orientiert sich an der Indexierung des bundesweiten Klimatickets Österreich", hieß es am Montag. Beim Klimaticket MetropolRegion bleibt der Sockelbetrag für die Kernzone Wien gleich, betroffen ist nur der regionale Anteil für Niederösterreich und Burgenland.

Seit Einführung der VOR Klimatickets im Jahr 2022 sei auf Preiserhöhungen verzichtet, im Herbst 2022 gab es sogar eine deutliche Reduktion, wurde in einer Aussendung betont. Auch 2023 und 2024 blieben die Tarife im Klimaticketsegment stabil.

Die Erhöhung sei "notwendig, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter voranzutreiben" und der allgemeinen Kostenentwicklung Rechnung zu tragen, insbesondere den gestiegenen Energie- und Betriebskosten, wurde betont. Den größten Teil der Kosten für den öffentlichen Verkehr in der Ostregion tragen weiterhin Wien, Niederösterreich und das Burgenland sowie der Bund. "Auch nach der aktuellen Preisanpassung sind die Fahrgäste in der Ostregion im Vergleich zum Pkw auf den meisten Strecken günstiger - und zudem sicherer und umweltfreundlicher - unterwegs", hieß es.