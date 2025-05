Kürzere Wartezeiten für MRT-Termine in Wien

Die ÖGK spart bei den Laborkosten und verkürzt die Wartezeiten für MRT-Untersuchungen.

Weil die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sparen muss, tut sie das unter anderem bei Überweisungen an Labore und zur Magnetresonanztomografie (MRT). Wie der ORF vermeldet, dürften sich die Wartezeiten für MRT-Untersuchungen in Wien generell verkürzt haben. In Wien muss man demnach am längsten im Sanatorium Hera auf ein MRT warten, nämlich 28 Tage. In der Radiologie Hernals sind es 25 Tage, 22 im Diagnosehaus Simmering.

Einige Standorte bieten sogar eine Wartezeit von nur wenigen Tagen an, was für viele Patienten eine willkommene Entlastung darstellt. Verglichen mit dem Vorjahr, als Wartezeiten von bis zu 60 Tagen üblich waren, hat sich die Situation also erheblich entspannt.

Ab Sommer wird übrigens ein weiteres Kassen-MRT-Gerät in Penzing in Betrieb genommen, im September eröffnet dann auf der Landstraße das erste Institut mit MRT auf Kassenkosten im Bezirk. Und auch in Stadlau wird noch dieses Jahr ein neues Gerät hinzukommen.