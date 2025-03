Nächste illegale Fleischerei in Wien aufgeflogen

Die Fleischerei wurde offenbar von einem Gastrobetrieb für den eigenen Bedarf betrieben.

Ein Gastrobetrieb hat offenbar für den eigenen Bedarf in Wien-Leopoldstadt eine illegale Fleischerei mit groben hygienischen Mängeln betrieben. Bei einer gemeinsamen Kontrolle des Einsatzteams der Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen sowie der Wiener Netze sind etwa 150 Kilogramm Fleisch vorgefunden worden. In dem Lager gab es unter anderem verschimmeltes Brot und es herrschten unhygienische Bedingungen, hieß es am Freitag.

© APA/GRUPPE SOFORTMASSNAHMEN ×

Im illegalen Lager, der Gastrobetrieb befindet sich an einem gänzlich anderen Ort, wurde auch Gas- und Stromdiebstahl festgestellt. Die Wiener Netze haben die illegale Energieversorgung unverzüglich unterbunden und Gas sowie Strom abgeschaltet. Die rund 150 kg Fleisch wurden mittels Kühlwagen abtransportiert. Weitere behördliche Schritte sollen nun durch das zuständige Magistratische Bezirksamt eingeleitet werden.