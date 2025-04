"Run" auf AMS: 124.576 Arbeitslose allein in Wien

Das Wiener AMS startet dieser Tage eine Initiative für Vermittlungen von Sommerjobs in österreichische Tourismusregionen.

Die Zahl der im März in Wien arbeitslos Gemeldeten ist im Jahresvergleich um 6,4 Prozent auf 124.576 angestiegen. Ebenso sind auch jene mehr geworden, die sich in Schulungen befinden, wobei ein Anstieg um 1,9 Prozent auf 38.260 verzeichnet wurde. In Summe ist die Gruppe beider um 5,3 Prozent größer geworden.

Dass der "Trend" zur Arbeitslosigkeit mehr junge als alte Menschen betrifft, zeigt folgender Umstand: Bei den über 50-Jährigen befinden sich 5,3 Prozent mehr in Arbeitslosigkeit oder Schulungen, während es bei den unter 25-Jährigen ganze 8,3 Prozent sind.

Lichtblick März

Im März hat sich in Wien der Stellenmarkt laut AMS positiv entwickelt: So haben die Wiener Unternehmen dem AMS Wien im Lauf des Monats 10.547 offene Stellen zur Vermittlung gemeldet, um 6,1 Prozent mehr als im März 2024. Und es wurden im selben Zeitraum sogar um 19,2 Prozent mehr Stellenbesetzungen als "erledigt" abgeschlossen als noch vor einem Jahr, deutlich mehr als in jedem anderen Bundesland.

Diesem positiven Trend steht aber nach wie vor eine wachsende Zahl an Jobsuchenden gegenüber. Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im März im Bau um 0,5 Prozent zurückgegangen. In der Warenproduktion ist sie um 7,6 Prozent gestiegen, im Einzelhandel um 8,4 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 7,8 Prozent.

Chance: Tourismus

"Daher ist es für alle Menschen, die in Wien auf Jobsuche sind, lohnend, einen Blick nach Westösterreich zu werfen", erinnert AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. "Gerade im Hotel- und Gastronomiebereich werden dort dringend Arbeitskräfte gesucht, und das Recruiting für die Sommersaison ist bereits angelaufen."

Unter dem Motto "Chance Tourismus" finden ab April Infotage und Vorbereitungskurse für Tourismus-Ausbildungen etwa in der Region Schladming/Dachstein statt. "Für Jobsuchende in diesen Bereichen ist das in puncto Verdienst- und Karrierechancen selbst dann eine großartige Möglichkeit, wenn es nur über den Sommer wahrgenommen wird, weil es danach auch die Jobaussichten in Wien verbessert", so Göschl.