Station Kagran: U-Bahn hält wieder in beiden Fahrtrichtungen

Die Bauarbeiten am Bahnsteig gingen schneller zu Ende als geplant.

Aufatmen in Transdanubien: Die Bauarbeiten in der U1-Station Kagran sind fertiggestellt. Damit hält die U-Bahn nun wieder in beiden Fahrtrichtungen, wodurch Anrainer endlich problemlos ein-, aus- sowie umsteigen können.

"Ab sofort habt ihr mehr Platz, es ist heller und freundlicher, und das Wichtigste: Der Bahnsteig mit dem neuen Fundament wird die nächsten Jahrzehnte halten", heißt es von offizieller Stelle her.

Weil der Bahnsteig in die Jahre gekommen war, musste dieser dringend saniert werden. Fun Fact: Die Bauarbeiten wurden drei Wochen früher fertiggestellt als geplant, wie die Wiener Linien stolz vermelden.