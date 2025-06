Wiener Klimateam präsentiert 23 Klima-Projekte für Alsergrund, Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus

In den kommenden beiden Jahren werden 23 neue Klima-Projekte umgesetzt, die den öffentlichen Raum begrünen, klimafreundliche Mobilität fördern und das Gemeinschaftsleben stärken. Sie wurden aus insgesamt 84 Projektentwürfen ausgewählt.

Am kommenden Freitag geht das Schuljahr 2024/25 zu Ende - und damit auch der dritte Durchgang des Wiener Klimateams in den Bezirken Alsergrund, Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus. Dabei hat das groß angelegte Beteiligungsformat mittels aufsuchender Angebote und Veranstaltungen mit Partnerorganisationen wie Vereinen und Jugendzentren einmal mehr die Bürger der Stadt zusammengebracht, um nachhaltige Ideen für neue Klima-Projekte in den jeweiligen Bezirken zu entwickeln.

© Wien Tourismus

Vor diesem Hintergrund wurden von der Wiener Bevölkerung seit Herbst über 1.600 Ideen eingebracht. Diese hat man zuerst zu räumlichen und thematischen Gruppen zusammengefasst. Anschließend haben die Ideengeber, Experten der Stadt Wien und die Bezirke zusammen festgelegt, an welchen Ideen weitergearbeitet werden soll und kann. In den Projekt-Werkstätten wurde so aus vagen Ideen konkrete Projekte, die man dann der jeweiligen Bezirks-Jury zur Entscheidung vorlegte. An drei Wochenenden im Mai und Juni wurden die 23 Projekte schließlich im Konsent-Verfahren ausgewählt.

Diese 23 beschlossenen Klima-Projekte will man in den kommenden beiden Jahren umsetzen. Sie dienen unter anderem der Begrünung des öffentlichen Raums, klimafreundlicher Mobilität fördern und dem Gemeinschaftsleben. Sie wurden aus insgesamt 84 Projektentwürfen ausgewählt.

23 Projekte in 3 Bezirken

Am Alsergrund hat sich die Jury auf 7 Projekte geeinigt. Sie reichen von einem Projekt, das mehr erneuerbare Energie in den Bezirk bringen soll, bis zur Begrünung von Straßen, um das Mikroklima zu verbessern, wie beispielsweise bei der Vereinsstiege. Mit einer Energie-Gemeinschaft soll der erzeugte Strom an Bewohner weitergegeben werden und mit neuen Radrouten sichere Wege für Radfahrer gefunden werden.

In Meidling hat die Bürger-Jury 8 Projekte ausgewählt, die unter anderem die Kreislaufwirtschaft unterstützen und die Biodiversität im Bezirk fördern sollen. So sollen etwa eine kostenlose Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstätte in Meidling eingerichtet werden und vom Kabelwerk bis zur Sagedergasse ein permanenter Biodiversitäts-Korridor entstehen.

Die Jury von Rudolfsheim-Fünfhaus hat sich für 8 innovative Projekte entschieden, die mit urbaner Begrünung das soziale Miteinander unterstützen. Die Friesgasse wird z.B. zu einer klimafitten "Begegnungszone" und der Maria vom Siege-Platz zum Naherholungs- und Pausenraum umgestaltet.

Bunter Blumenstrauß aus Klima-Projekten

"Die Wiener*innen haben uns wieder einen bunten Blumenstrauß aus spannenden Klima-Projekten überreicht und wir freuen uns gemeinsam mit den Bezirken auf die Umsetzung", sagt Klima- und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky. "Die Vielfalt der Projekte zeigt das große Potential, das in der Beteiligung von Bürger*innen an der Stadtentwicklung liegt. Als Europäische Demokratiehauptstadt haben wir daher das Ziel, die Teilhabemöglichkeiten in den kommenden Jahren weiter auszubauen", so der Stadtrat weiter.

© Stadt Wien/Martin VOTAVA

"Klimaschutz von oben scheitert oft an der Akzeptanz. Die Wiener Klimateams zeigen: Wenn Menschen mitgestalten, ziehen alle mit. Wir holen die Wienerinnen und Wiener ins Boot und sorgen für Lösungen, die breit unterstützt werden", ergänzt Neos Wien Klimasprecher Stefan Gara.

Schon in den Startlöchern scharren die Bezirke Josefstadt und Penzing, die 2025/26 im Wiener Klimateam an der Reihe sind. Mitmachen können wieder alle, die in Wien leben und einen Beitrag zu einer klimafreundlichen Stadt leisten wollen. Egal ob als Einzelperson, Verein oder lose Gruppe – jeder darf mitmachen. Eingereicht werden kann ab Mitte September 2025.