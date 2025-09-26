Oidhoiz, Lauser uvm.: Kaiser Wiesn feiert NÖ & OÖ

Seit Mittwoch hatte die Wiener Kaiser Wiesn bereits einige Highlights parat, am Freitag, Samstag und Sonntag geht es nahtlos weiter. Der Freitag steht im Zeichen des Burgenlands, am Samstag folgt Niederösterreich und beschlossen wird mit Oberösterreich am Sonntag.

Eintritt ist täglich ab 11:30 Uhr, gleichzeitig beginnt auch das Tagesprogramm. Das VM1 Radio sorgt von Start weg für musikalische Unterhaltung im Wiesn Dorf, am Freitag gibt es dort auch Schieber Tol Trio, Schüüf-Blech Wutzlpold oder auch Duo Amore auf die Ohren.

Im Gösser-Zelt gibt es gleich von 13:30 bis 17:30 Uhr Echt Stark zu hören, ehe ab 19:30 Uhr Die Lauser übernehmen. Das Wiesbauer-Zelt bietet Die Kraftspender, Bärenstark und BEngelS reloaded. Das Kaiserzelt startet erst um 19:45 Uhr, dafür gibt es zwei Stunden lang Oidhoiz.

Niederösterreich-Samstag

Für die gibt es aber keine allzu lange Pause, denn ab 13:30 und bis 17:30 Uhr stehen sie am Samstag im Gösser-Zelt auf der Bühne. In einer Nacht vom Burgenland nach Niederösterreich, quasi. Am Abend feiern Die Lauser, die am Samstag das letzte Mal auftreten, 20 Jahre Jubiläum.

Im Wiesbauer spielt die Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg, im Anschluss Mikes Crew Partyband und am Abend wie schon die zwei Tage davor BEngelS reloaded. Das Kaiserzelt startet erneut erst um 19:45 Uhr mit der Musik, hier haben die Dirndl Rocker ihren ersten (aber nicht letzten) Auftritt auf der Kaiser Wiesn. Im Dorf spielen unter anderem die D'Engersdorfer Dirndl Drahra oder Die Weinblüten Blaspartie.

Oberösterreich-Sonntag

Von NÖ nach OÖ, wenn der Sonntag im Zeichen von Oberösterreich steht. Das Wiesn Dorf hält diesmal kein Live Radio bereit, dafür aber zum Beispiel 6/8 Tanzlmusi. In den drei Zelten gibt es eher klassische Musik. Die Jugendkapelle Fernitz und BlechRevolution (Gösser), die Stadtkapelle Leibnitz und Alpenfeuer (Wiesbauer) sowie das Blasorchester Musikschule Deutsch-Wagram und die Innkreis Buam (Kaiserzelt).

Natürlich können an allen Tagen auch die verschiedenen Almen und die Festzelte besucht werden. Eintritt wird in den Zelten erst bei den Abendveranstaltungen fällig, also gegen 18:30 oder 19:00 Uhr.