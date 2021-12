Omikron-Welle ab Jänner

Die Nervosität ist weltweit groß. Wie rasch erfasst Omikron-Welle Europa?

Wien. Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein setzten gestern auf einen gemeinsamen Termin zum Thema Omikron. Also jener Variante, die zuerst in Südafrika und Botswana entdeckt und jetzt für heftige Wellen in Großbritannien und Dänemark sorgt. Experten in Österreich rechnen mit dem Start der Welle im Jänner und da mit 16.000 Fällen pro Tag, die rasch anwachsen könnten.



