Ottakringer lädt zur promilleträchtigen Wanderung durch Wien

Im April lädt die Ottakringer Brauerei dazu ein, Wien auf eine ganz besondere Art und Weise kennenzulernen. Denn ein Monat lang heißt es: 23 Bezirke, 23 frisch gezapfte Seidl – eine bierige Entdeckungsreise durch Wien.

Eine klassische Stadtführung war gestern – jetzt wird die Wiener Wirtshauskultur gefeiert und zwar mit einer genussvollen Wanderung durch Wien. Gäste der allerersten Ottakringer Seidl-Wandertage haben die Gelegenheit, sich quer durch die Wiener Bierkultur zu kosten, und das in gesamt 23 verschiedenen Lokalen in allen 23 Bezirken. Vom urigen Beisl über das hippe Szenelokal bis hin zum traditionellen Wirtshaus. Ganz nebenbei kann man Wien in seiner ganzen Pracht erkunden.

So funktioniert’s

Einfach das Seidl-Wandertage-Ticket für 49 Euro sichern, mit dem man den ganzen Monat lang an der Aktion teilnehmen kann. Das Seidl-Wandertag-Package wird per Post zugestellt oder man holt es sich direkt im Ottakringer Shop. Dieses beinhaltet unter anderem einen Sammelpass sowie die Gutscheine für die jeweiligen Seidl, die in den Partnerlokalen eingelöst werden können.

In jedem der 23 Wiener Bezirke stehen ausgewählte Partnerlokale zur Verfügung, in denen ein frisch gezapftes Ottakringer auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet. Die Reihenfolge ist dabei völlig frei wählbar – ob strategisch durchgeplant oder ganz nach Lust und Laune, der Genuss steht hier im Mittelpunkt