Parkplatznot in Wien: ÖVP fordert Nachtparken bei Supermärkten
Wiener Parkfrust

Parkplatznot in Wien: ÖVP fordert Nachtparken bei Supermärkten

20.08.25, 13:14
Während viele Wiener vergeblich durch die Straßen kreisen, bleiben tausende Supermarktparkplätze über Nacht leer. Diese ungenutzten Flächen könnten sofort Entlastung bringen und sind Teil eines Konzepts, das andernorts bereits funktioniert. 

Am Alsergrund, in Margareten oder der Josefstadt eskaliert die Parkplatznot. Vor allem abends spitzt sich die Lage zu, wenn Anrainer Runde um Runde drehen und dennoch keinen Stellplatz finden. Die aktuellen Sommerbaustellen machen das Chaos perfekt und bringen viele Autofahrer an den Rand der Verzweiflung. 

Die Wiener ÖVP schlägt nun eine Lösung vor, die auf bereits vorhandene Flächen setzt. Rund 15.000 Parkplätze vor Supermärkten in Wien bleiben in den Nächten ungenutzt. In Innsbruck hat sich ein Modell etabliert, bei dem diese Flächen außerhalb der Geschäftszeiten digital gebucht und von Anwohnern genutzt werden können. Es entstehen keine neuen Betonflächen, denn es geht um die clevere Nutzung des Bestehenden.

Auch städtische Parkflächen sollen genutzt werden

Elisabeth Olischar, Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, fordert ein rasches Umdenken. "SPÖ und Neos dürfen nicht weiter zusehen, wie wertvoller Platz ungenutzt bleibt, während Anwohner verzweifelt nach Parkmöglichkeiten suchen", erklärt sie. Ihrer Ansicht nach braucht es sofortige Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit dem Handel, klar definierte Rahmenbedingungen und eine einfache digitale Infrastruktur für Buchung und Bezahlung.

Auch städtische Flächen wie jene bei Dienstgebäuden sollen in das Konzept einfließen. Durch die Mehrfachnutzung bestehender Plätze könnten nicht nur die Parkplatzsuche erleichtert, sondern auch Verkehr und Emissionen deutlich verringert werden. "Neben einer Stärkung des öffentlichen Verkehrs brauchen wir auch Parklösungen, die einfach, praktikabel und schnell umsetzbar sind und dabei Flächen bestmöglich genutzt werden“, sagt Olischar. Die Initiative der ÖVP zielt auf unmittelbare Entlastung ab und setzt auf eine Maßnahme, die sofort Wirkung zeigen könnte.

