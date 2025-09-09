Alles zu oe24VIP
Parteien im Einklang: Mariahilf bekommt mehr Bänke
© APA/HELMUT FOHRINGER

Anrainerwunsch

Parteien im Einklang: Mariahilf bekommt mehr Bänke

09.09.25, 13:00 | Aktualisiert: 09.09.25, 14:04
Ein seltener Anblick: Gleich mehrere Parteien - genauer ÖVP, Grüne, Neos und KPÖ/Links - stellen einen Antrag auf mehr konsumfreie Sitzmöglichkeiten im 6. Bezirk. Die Vorschläge der einzelnen Orte kommen dabei direkt aus der Bevölkerung.

In der Bezirksvertretungssitzung ging der Antrag der Vier ein, um mehr Bänke in Mariahilf umzusetzen. SPÖ-Bezirksvorsteher Markus Rumelhart über die möglichen Orte: "Anrainerinnen und Anrainer können sich jederzeit mit Wünschen nach Sitzgelegenheiten an die Bezirksvorstehung wenden. Besonders ältere und gehbeeinträchtigte Personen treten oft mit derartigen Anliegen an uns heran.“

Kriterien sind lediglich "Restgehsteigbreite und Barrierefreiheit", aber auch Faktoren "möglichst schattige Standorte“, so der Rumelhart.

Bereits Ende 2025 fertig?

Die möglichen Orte wurden zu einem großen Teil aus eben jenen Wünschen entnommen. Darunter die 57A-Haltestellen Sonnenuhrgasse und Getreidemarkt, sowie auch in der Esterhazygasse, der Stumpergasse und der Webgasse.

Einstimmig wurde der Antrag der Mobilitätskommission zugewiesen. Nachdem diese die Stellen finalisiert, folgt der Schritt zur MA 28, der Magistratsabteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau. Mit einer Errichtung bis Jahresende ist aktuell auszugehen.

