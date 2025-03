Pensionistin (83) ausgeraubt: Drei Profi-Diebinnen geschnappt

Die drei Verdächtigen gingen äußerst raffiniert vor.

Drei mutmaßliche Taschendiebinnen haben Dienstagmittag in Wien eine 83-jährige Frau auf perfide Weise ausgeraubt. Das Trio stahl der Pensionistin in einem Geschäft ein Lederetui aus ihrer Handtasche, in dem sich unter anderem eine Bankomatkarte befand. Mit der gestohlenen Karte hoben sie anschließend € 650 ab. Doch die Polizei war ihnen bereits auf der Spur!

Profis am Werk

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien hatten die drei Bulgarinnen im Alter von 24, 30 und 31 Jahren bereits zuvor in Hernals und Ottakring beobachtet. Ihr Verhalten deutete darauf hin, dass es sich um professionelle Taschendiebinnen handeln dürfte. Die Observation gestaltete sich schwierig, da die Verdächtigen äußerst vorsichtig und arbeitsteilig vorgingen. Sie betraten mehrere Geschäfte und konzentrierten sich dabei stets auf die Taschen und Behältnisse der Kundinnen und Kunden.

Die mutmaßlichen Diebinnen wurden schließlich festgenommen und befinden sich noch in polizeilicher Anhaltung. Die Vernehmungen stehen noch aus. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen. Die gestohlenen Gegenstände konnten sichergestellt und der 83-jährigen Frau zurückgegeben werden.