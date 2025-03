Fahrräder im Wert von 1/2 Million geklaut: 13 Mitglieder gefasst

Die Täter sind allesamt Drogenkonsumenten.

Seit August 2024 jagt das Landeskriminalamt Wien (LKA) eine skrupellose Bande, die im großen Stil E-Bikes, Fahrräder und E-Scooter aus Kellern stahl und über Hehler weiterverkaufte. Die Täter, allesamt Drogenkonsumenten, sollen auch in zahlreiche Wohnungs- und Geschäftseinbrüche verwickelt sein. Nun ziehen die Ermittler eine beeindruckende Bilanz: 13 Festnahmen, über 344 aufgeklärte Straftaten und gestohlene Ware im Wert von fast einer halben Million Euro!

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Der spektakulärste Fund gelang im Dezember 2024: In einem 50 Quadratmeter großen Hehlerlager wurden 32 gestohlene E-Bikes im Wert von über 100.000 Euro sowie Nahrungsergänzungsmittel im Wert von mehreren Zehntausendern sichergestellt. „Die Täter agierten in losen Verbindungen und nutzten Kellerabteile als Zwischenlager“, so ein Ermittler.

13 Verdächtige festgenommen

Bis Februar 2025 wurden 13 Tatverdächtige festgenommen – darunter Russen und Österreicher zwischen 29 und 48 Jahren. Vier von ihnen wurden bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Doch die Ermittlungen laufen weiter, denn noch immer warten einige der sichergestellten Fahrzeuge auf ihre rechtmäßigen Besitzer.

„Für viele Opfer sind diese Fahrräder mehr als nur Gegenstände – sie haben emotionalen Wert“, betont das LKA. Einige Familien reisten sogar aus dem Ausland an, um ihre gestohlenen Räder abzuholen.