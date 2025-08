Polizei-Großeinsatz: Mann mit schweren Stichverletzungen gefunden

Bluttat in Wien! Am Dienstag wurde ein Mann in Floridsdorf mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

© Viyana Manset Haber © Viyana Manset Haber © Viyana Manset Haber © Viyana Manset Haber © Viyana Manset Haber Großeinsatz an der Oberen Donau in Floridsdorf. Im Bereich des Wasserparks wurde ein schwer verletzter Mann mit Stichverletzungen aufgefunden (siehe Fotos). Ermittlungen am Tatort sind aktuell noch im Gange. Ein Helikopter wurde eingesetzt und auch ein Polizei-Hund hat die Suche nach Spuren aufgenommen. Aktuell sind noch etliche Polizeistreifen vor Ort. Von dem Täter, der ein Messer haben könnte, fehlt bisher noch jede Spur. Die Polizei fahndet nach ihm auf Hochtouren. Das Opfer musste ins Spital gebracht werden. Was genau passiert ist, ist aktuell noch unklar. Auf der überdachten Sitzbank, der Verletzte wurde dort im Bereich gefunden, standen nach der Tat noch etliche Bierflaschen. Das könnte auf einen Streit im Obdachlosenmilieu hindeuten. Bestätigt ist diesbezüglich aber nichts. Die Ermittlungen, die das Landeskriminalamt übernommen hat, laufen auf Hochtouren. Mehr dazu in Kürze...