Prater-Saison startet mit neuen Attraktionen

Am Mittwoch wurde im Wiener Prater offiziell die neue Saison eingeläutet - mit packenden neuen Attraktionen wie einer Geisterbahn und einer Achterbahn mit fünf Loopings.

Auch der Wiener Prater ehrt in seiner neuen Saison den Walzerkönig Johann Strauss Sohn, der seinen 200. Geburtstag feiert. "Er hat ganz in der Nähe in der Praterstraße gewohnt, wo er den berühmten Donauwalzer komponiert hat", sagte die Präsidentin des Wiener Praterverbandes, Silvia Lang, am Mittwoch zum Saisonauftakt. Eine Hommage an den Künstler gibt es im Mirage bei einer Strauss Dinner Show, wo die Gäste "mit wunderschönen Klängen und köstlicher Kulinarik" verwöhnt werden.

Aber nicht nur Strauss wird geehrt, auch dem 50. Todestag von Robert Stolz, der das Lied "Im Prater blüh'n wieder die Bäume" komponiert hat. Am 27. Juni wird es deshalb beim Robert Stolz Denkmal am Gabor-Steiner-Weg ein Konzert der Hoch- und Deutschmeister geben.

Die neue Laser Dance Attraktion verspricht Action. © Roman Fuhrich ×

"Die Prater-Betriebe haben auch heuer viele Highlights vorbereitet. Danke an alle Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Teams, die unseren Gästen mit Leidenschaft und harter Arbeit ein schönes Prater-Erlebnis ermöglichen", betonte die Praterverbands-Präsidentin bei einer Pressekonferenz. Ab sofort ist etwa der bereits im Vorjahr angekündigte "Laser Dance" in Aktion, wo die Fahrgäste in Gondeln mit hoher Geschwindigkeit und 360 Grad Drehungen durchgerüttelt werden. Im April geht voraussichtlich die größte Achterbahn Österreichs "Vienna Looping" in Betrieb. Und der US-Regisseur Steven Spielberg und der berühmte Außerirdische E.T. werden die neuen Wachsfiguren bei "Madame Tussauds" sein.

Die größte Achterbahn Österreichs "Vienna Looping" soll im April starten. © Roman Fuhrich ×

Geisterbahn und Riesenschaukel zu Gast in Wien

Der Wurstelprater empfängt heuer wieder Gäste: Bis zum 31. Oktober ist "Das Daemonium", die größte mobile Familien-Geisterbahn der Welt auf dem Gelände von "Lilis Welt". Mit vier gruseligen Etagen, modernster Spezialeffekte und Animation zieht das "Daemonium" Mutige in eine finstere Welt voller unheimlicher Kreaturen, düsterer Kulissen und überraschender Schockmomente. Zu Gast ist auch "Die wilde XXL Schaukel" und schwingt in eine Höhe von bis zu 40 Metern. Bis zu 20 Personen gleichzeitig haben Platz.

"Die wilde XXL Schaukel" ist heuer zu Gast. © Roman Fuhrich ×

"Wir starten jetzt in die Sommersaison, aber im Wiener Wurstelprater ist immer was los. Das ganze Jahr über jagt ein Event das nächste", sagte Alexander Ruthner, Prokurist der Prater Wien GmbH und Obmann Stellvertreter Prater Aktiv. "Das Prater-Jahr beginnt mit der Übertragung des Neujahrskonzerts, im Februar gibt es bei uns die größte Kinderfaschingsfeier des Landes, zu den Frühlings-Highlights gehören der Start der Sommersaison oder der Frauenlauf. Im Juni findet das beliebte Prater-Picknick statt. Und auch der Herbst hat viel zu bieten mit der legendären Wiener Kaiser Wiesn oder der schaurig-schönen Halloween-Parade. Der krönende Jahresabschluss ist unser erfolgreicher Wintermarkt am Riesenradplatz", so Ruthner.

Als "kulturellen Meilenstein" bezeichnete Ruthner die Realisierung des Projekts "Theater im Prater". Der Bau soll heuer im Herbst beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. "Damit erweitern wir das Profil von Wien als Tourismus- und Kulturstandort. Der Prater wird so einem noch größeren Publikum bekannt. Und wenn Theatergäste durch den Prater spazieren, haben auch die Betriebe etwas davon. Laut Marktanalyse soll das Theater im Prater eine jährliche Wertschöpfung von 150 Millionen Euro erzielen", ist er überzeugt.

Vorjahr durch Hochwasserkatastrophe geprägt

"Das Vorjahr hat vielversprechend begonnen, die Hochwasserkatastrophe hat die Sommersaison aber abrupt beendet. Das haben sowohl die Schausteller als auch unsere Gastronomie-Betriebe stark zu spüren bekommen. Die Bemühungen, den Prater auch im Winter attraktiv zu gestalten, laufen erfolgreich. So entwickelt sich die Wintersaison, etwa mit dem Wintermarkt auf dem Riesenradplatz, kontinuierlich. Insgesamt war 2024 im guten Durchschnitt", resümierte Karl Kolarik, Obmann von Prater Aktiv und Geschäftsführer des Schweizerhauses.