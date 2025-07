Preise für Mieten und Eigentum dürften weiter steigen

Wer heute in Wien eine Mietwohnung sucht, braucht Geduld, Glück und starke Nerven. Das Angebot schrumpft, während die Nachfrage durch die Decke geht. Neue Zahlen von EHL zeigen, dass die Wohnungsnot keine Zukunftsangst, sondern Realität ist.

Am Wiener Wohnungsmarkt dürfte sich das Angebot weiter verknappen. Im ersten Halbjahr 2025 gab es laut Zahlen des Immobilienberaters EHL etwas mehr als 10.000 fertiggestellte Wohnungen in der Bundeshauptstadt. In der Vorjahresperiode waren es noch mehr als 12.000, im 1. Halbjahr 2023 waren es über 14.000 fertiggestellte Wohnungen. Vor allem bei Mietwohnungen werde das Angebot weniger, da Neubauprojekte vor allem in den Einzelabverkauf gehen würden.

Gebaut werde vor allem in den Flächenbezirken nördlich der Donau (21. und 22. Bezirk) sowie in Favoriten und Liesing. Lücken und Dachböden in etablierten Wohngegenden seien dagegen rar. Auch im Bestand verringere sich das Angebot an Mietwohnungen, vor allem in Zinshäusern. Die Mietpreisbremse und die Unsicherheit über weitere Eingriffe in den Markt würden das Angebot von Miete in Richtung Eigentum verschieben, schreibt EHL.

Preise für Mieten und Eigentum dürften heuer weiter steigen

Demgegenüber stehe eine wachsende Nachfrage, die Zahl an Mietanfragen je Wohnung steige stark an und die Leerstände seien gering. Aber auch Eigentumswohnungen seien gefragt. Kaufentscheidungen würden schnell getroffen, da Interessenten nicht mehr mit sinkenden Preisen rechnen würden. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet EHL mit einem Zuwachs bei den Wohnungspreisen von 2,4 Prozent und mit einem durchschnittlichen Anstieg der Mieten um 7,3 Prozent.

In den kommenden Jahren sieht EHL weiterhin eine Neubauleistung unter dem Bedarf. Dadurch werde sich der Wohnungsmangel weiter verschärfen.