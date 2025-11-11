Punschkrapferl bis Würstel: Jetzt die MQ-Enzi Farbe wählen

Sie können schon fast als Wiener Institution bezeichnet werden: Die Sitzmöbel im MuseumsQuartier, genannt Enzis. Für das neue Jahr ändert sich deren Farbe wieder und die Wienerinnen und Wiener können jetzt wählen, welche der vier Farben es sein soll - mit einem Best-Of.

"Jeder kennt und liebt die ikonischen Sitzmöbel des MQ. Ihre Geschichte ist eng mit dem MuseumsQuartier verbunden und steht für die Kreativität und Offenheit des Kulturareals", erklärt MQ-Direktorin Bettina Leidl.

Ab 12. November und noch bis zum 26. November kann online mitgewählt werden. Die Farben diesmal sind Punschkrapferlrosa, Leos-Würstelstand-Blau, Sodazitrongelb oder Vanilleeisweiß. Diese Auswahl kommt aber nicht von irgendwo.

Zum 25-jährigen Jubiläum des MuseumsQuartiers 2026 stehen vier Best-of-Farben zur Auswahl. Die ersten Enzis im Winter 2002 waren cremeweiß, im Jahr darauf waren es die schwimmbadblauen Sitze. 2004 folgte hellrosa und 2009 die zitronengelben.

Nun haben die Wienerinnen und Wiener also die Chance zu wählen, in welcher kulinarischen Wiener Tradition die Enzis erstrahlen sollen. Die Aufstellung erfolgt dann im Frühjahr 2026.