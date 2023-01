Räuber überfiel gleich zwei Trafiken in Wien

Nach Misserfolg bei erstem Coup schlug junger Mann in zweiter Trafik zu

Ein Trafikräuber hat am Freitagvormittag in Wien-Donaustadt innerhalb kurzer Zeit zwei Geschäfte überfallen. Nachdem der junge Mann in der ersten Trafik gescheitert war, schlug er kurze Zeit später in einer anderen zu und entkam in diesem Fall mit Bargeld, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger berichtete.

Kurz vor 10.00 Uhr kam der dunkel gekleidete und unmaskierte junge Mann in das erste Geschäft im Donaustädter Bezirksteil Aspern und bedrohte die Trafikmitarbeiterin mit einer Faustfeuerwaffe. "Wenn es sich um eine unechte Waffe handelte, sah sie zumindest täuschend echt aus", sagte Haßlinger. Die Frau rannte schreiend in das Büro. Auch weil sich zwei weitere Kunden in dem Geschäftslokal befanden, flüchtete der Räuber.

Noch während die Ermittler mit den Erhebungen in dem ersten Geschäft befasst waren, schlug der Täter ein zweites Mal in einer weiteren Trafik in Aspern zu. Diesmal raubte er Bargeld und entkam unerkannt. Aufgrund der Täterbeschreibung war schnell klar, dass es sich um denselben Täter handelte. Eine Fahndung, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, brachte keine Ergebnisse. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes.