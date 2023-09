Ende September fällt der Startschuss für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage am Dach des Wiener Rathauses.

Das Wiener Rathaus geht als leuchtendes Beispiel voran: Ende September geht eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb, die am Dach des kommunalen Machtzentrums montiert wurde. Insgesamt werden 572 Solarmodule mit jeweils 0,41 kWp (Kilowatt peak) im Einsatz sein. Der errechnete Ertrag liegt bei rund 223.000 Kilowattstunden. Damit kann laut Rathaus der Stromverbrauch von rund 110 Haushalten abgedeckt werden. Die jährliche CO2-Einsparung wurde mit rund 130 Tonnen beziffert.

Vorzeigemodell. Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (beide SPÖ) machten sich am Dienstag in luftigen Höhen ein Bild vor Ort. "Die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus ist ein wichtiger Baustein der großen Sonnenstromoffensive. Innovative Technologien, der Einsatz von erneuerbaren Energien und hohe Klimaeffizienz führen unsere Stadt in eine nachhaltige und klimafitte Zukunft“, erklärt der Bürgermeister. „Die Photovoltaik-Anlage ist ein zukunftsweisendes Projekt. Denn: Energiegewinnung und Energieversorgung sind zentrale Zukunftsfragen unserer Zeit. Das Wiener Rathaus ist hier ein Vorzeigemodell", fügte Gaál hinzu.

© PID/Jobst ×

Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

Denkmalschutz. Da das Wiener Rathaus denkmalgeschützt ist, war es eine Aufgabe, Denkmalschutz und Photovoltaik zu vereinen. Die Photovoltaikanlage am Rathausdach ist nun diskret in der Ansicht, da sie nur aus der Vogelperspektive sichtbar ist. Dadurch bleibt der Denkmalschutz erhalten.