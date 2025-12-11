Rekordfieber beim Winterlauf in der Prater Hauptallee

Wien wird zur Bühne eines ehrgeizigen Rekordversuchs. Raphael Pallitsch tritt beim Winterlauf im Prater gegen die nationale Bestmarke über 5 Kilometer an. Die Spannung steigt, denn der 35-Jährige sieht sich in Bestform.

Am Sonntag startet in der Prater Hauptallee in Wien die VCM-Winterlaufserie in die neue Saison. Mehr als 1600 Läuferinnen und Läufer haben sich einen Startplatz über 5 Kilometer und 10 Kilometer gesichert. Viele davon nutzen die Veranstaltung als Akzent und Formboost in der Vorbereitung auf den Vienna City Marathon am 19. April 2026. Start ist um 10Uhr für die 5 Kilometer und um 11:10 Uhr für die 10 Kilometer.

Laufen als Team- und Communitysport wird immer wichtiger. Deshalb werden beim VCM-Winterlauf gemeinsam mit den schnellsten Läuferinnen und Läufern auch die Gruppen mit den meisten Teilnehmern geehrt. Am Ende der Saison gibt es Preise für die "Crews of the Winter Season".

Rekordzeit soll fallen

Die Veranstaltung ist aber nicht nur ein sportlicher Lichtblick in der grauen Jahreszeit, sondern vielleicht sogar ein Event mit Rekordjubel. Der Olympia- und WM-Teilnehmer Raphael Pallitsch unternimmt zur Winterzeit den Versuch, den ÖLV-Rekord im 5 km Straßenlauf zu knacken.

"Meine Form ist da, um den Rekord anzugreifen. Ich hoffe auf gute Bedingungen. Es wird ein Sololauf für mich, weil keine anderen Läufer in diesem Tempobereich teilnehmen, daher ist es eine besondere Herausforderung", so der Burgenländer, der für die Union St. Pölten startet. Es gilt die Marke von 13:48 Minuten zu unterbieten, die Andreas Vojta in Monaco 2021 aufgestellt hat.

Drei Läufe, ein Ziel

Nach dem Event am Sonntag finden am 25. Jänner und 8. März 2026 die weiteren VCM-Winterläufe der Saison statt. Im Jänner stehen zusätzlich 15 km und ein Halbmarathon am Programm. Das Highlight im März ist der "Vienna Calling Halbmarathon" mit Start auf der Reichsbrücke, zudem finden 1 Meile sowie 5 km und 10 km statt.