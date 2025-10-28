Risikopatienten erhalten wieder gratis Corona-Tests in Wien

Wien setzt ein starkes Zeichen für den Schutz der Schwächsten. Risikopatientinnen und Risikopatienten können sich ab sofort wieder kostenlos in den Ordinationen auf Corona testen lassen.

Ab sofort können Risikopatientinnen und -patienten wieder kostenfrei in den Wiener Ordinationen auf Corona getestet werden. Denn nur bei bestätigter Covid-19-Infektion kann Paxlovid als Kassenleistung verschrieben werden, betonte die Wiener Ärztekammer am Dienstag in einer Aussendung. Gerade für diese Patientengruppe sei es entscheidend, die passende Therapie so früh wie möglich zu beginnen.

"Eine rechtzeitige Behandlung kann schwere Krankheitsverläufe verhindern und das Risiko für Long Covid reduzieren", erklärte Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. "Wir freuen uns, dass gemeinsam mit der ÖGK eine Lösung gefunden wurde, die den Patientinnen und Patienten Sicherheit gibt. Gerade in einer Großstadt wie Wien, mit vielen vulnerablen Gruppen und einer schnellen Verbreitung von Krankheiten, ist dieser Schritt besonders wichtig."

Auch die Wiener Landesstellenausschuss-Vorsitzenden der ÖGK, Agnes Streissler-Führer und Martin Heimhilcher betonten: "Für uns ist es wichtig, die bestmögliche Versorgung und Absicherung unserer Versicherten gewährleisten zu können - gerade für Risikogruppen sind die kostenlosen Covid-Testungen von großer Bedeutung."