Rudolfina-Redoute lädt zum Tanz des Faschings

Das Motto der Rudolfina-Redoute am Rosenmontag lautet "Rock ’n’ Waltz".

Am Rosenmontag lädt die Rudolfina-Redoute wieder zum Faschingstanz in der Wiener Hofburg ein. Sie gilt als der größte Maskenball Wiens und besticht mit besonders buntem und geheimnisvollem Flair durch die Maskierung der Damen und die Damenwahl bis Mitternacht. Das traditionsreiche Event hat seine Ursprünge noch in der österreichisch-ungarischen Monarchie.

© Thomas Blazina ×

Genauer betrachtet blickt die Rudolfina-Redoute auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurück. Die erste "Ausgabe" erfolgte im Jahr 1899, als es noch zahlreiche Redouten im Wiener Ballgeschehen gab. Jahr für Jahr steht der allseits beliebte Maskenball am Rosenmontag unter einem anderen Motto. Heuer lautet es: "Rock ’n’ Waltz".

© Thomas Blazina ×

Seit 1959 findet die Rudolfina-Redoute wieder ausnahmslos in der Wiener Hofburg statt, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang in die Sofiensäle ausgewichen war. 2019 feierte sie ihr 120-jähriges Jubiläum, 2021 und 2022 musste der Ball wegen der Covid-19-Pandemie - wie schon in den Jahren rund um die beiden Weltkriege von 1915 bis 1919 und 1938 bis 1945 - abgesagt werden.