Nach Insolvenz-Bombe macht Zoe Saip Ansage: "Werde euch die Mäuler stopfen!"

Auf Insta äußerte sich die selbsternannte frechste Göre Wiens mit Videos und Bildern.

Wie am 5.3. bekannt wurde, soll Zoe Saip (25), Model und Reality-Star (unter anderem bekannt aus "Germanys Next Topmodel" oder "Forsthaus Rampensau") pleite sein.

Mehr zum Thema

Schuldenregulierungsverfahren

Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) jüngst bekannt. Am Dienstag, 4.3., wurde ein Schuldenregulierungsverfahren beim Bezirksgericht Baden eröffnet. Was sind die Hintergründe? Das Verfahren wurde nach einem Antrag eines Gläubigers eröffnet heißt es in Medienberichten. Saip wurde bereits die Eigenverwaltung entzogen, was so viel heißt wie: Sie darf nicht mehr über Finanzen und Vermögen bestimmen.

Insta-Postings

Nun meldet sich Zoe auf Instagram zu Wort und kündigt Enthüllungen an, einen Plottwist, der nicht jedem gefallen werde.

© Instagram

Zudem hat sie ein Video veröffentlicht, dass sie beim Shoppen zeigt - sie schreibt dazu: "Auf die Insolvenz erstmal Frustshoppen" und spaziert mit zwei Sackerl aus einem Geschäft. Zur Insolvenz sagt sie übrigens: "Wenigstens bin ich fame!"

Scheint so, als würde sich da noch mehr im Hintergrund abspielen!