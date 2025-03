Insolvenzverfahren! GNTM-Skandalnudel Zoe Saip ist pleite

Der Reality-Star muss sich nun diesem Verfahren stellen.

Zoe Saip (25), Model und Reality-Star (unter anderem bekannt aus "Germanys Next Topmodel" oder "Forsthaus Rampensau") ist pleite.

Mehr zum Thema

Darf nicht mehr bestimmen

Das gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) jüngst bekannt. Am Dienstag, 4.3., wurde ein Schuldenregulierungsverfahren beim Bezirksgericht Baden eröffnet. Was sind die Hintergründe? Das Verfahren wurde nach einem Antrag eines Gläubigers eröffnet heißt es in Medienberichten. Saip wurde bereits die Eigenverwaltung entzogen, was so viel heißt wie: Sie darf nicht mehr über Finanzen und Vermögen bestimmen.

Ab dem 13.5.

"Die weiteren Details über die Vermögenslage insbesondere Gläubigeranzahl und der aktuellen Höhe der Verbindlichkeiten sind derzeit nicht bekannt und werden im Zuge des gegenständlichen Insolvenzverfahrens durch die zuständige Insolvenzverwaltung überprüft". Am 13. Mai findet die erste Gläubigerversammlung statt.

Zwischenzeitlich werden wir sie aber wieder online sehen: Ab dem 24.3. ist si zusammen mit 49 anderen in der Show "The 50" zu sehen und spielt um 50.000 Euro!