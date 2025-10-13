"Schandfleck": Großer Ärger um leerstehenden Altbau

Seit Jahren steht ein Altbau am Alsergrund (praktisch) leer und verfällt weiter, obwohl der Inhaber bereits eine Baugenehmigung hat. Sehr zum Ärger des Bezirks, der sogar von einem "Schandfleck" spricht.

Das Gebäude in der Alserbachstraße ist so gut wie leer, nur mehr ein älteres Ehepaar wohnt darin. Sie wollen erst ausziehen, sobald die Sanierung beginnt - und bislang ist das nicht passiert.

"Schandfleck im Bezirk"

"Es ist in Wirklichkeit ein Schandfleck im Bezirk. Der private Entwickler tut nicht weiter, weil es sich nicht rechnet, weil er nicht genug Rendite erzielen kann, um da jetzt einen Wohnbau herzustellen", gibt sich der stellvertretende Bezirksvorsteher Christian Sapetschnig (SPÖ) verärgert.

Der Inhaber selbst schiebt die Verzögerungen gegenüber dem ORF auf die langen Wartezeiten der Genehmigungen. Der Bezirk und die Baupolizei (MA37) widersprechen, denn bereits seit 2021 besteht eine Baugenehmigung. Erst im April 2025 hat der Bauunternehmer den Baustart vermeldet.

Start nun 2026?

Das bedeutet immerhin, dass er innerhalb von vier Jahren mit dem Bau fertig sein muss, sonst verfällt die Genehmigung wieder. Laut Eigentümer dürfte es im nächsten Jahr dann losgehen. Geplant ist ein Neubau im Hof, die Fassade soll aber vorhanden bleiben.

"Ich hoffe jeden Tag, dass er morgen anfängt, ich will auch, dass das Haus gebaut wird, wir alle wollen, dass da Menschen drinnen wohnen", so Sapetschnig.