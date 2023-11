Schaum-Anschlag auf Wiener Skandal-Brunnen

Die Aufregung um den Grusel-Brunnen von Favoriten, mit dem eigentlich die Stadt das Jubiläum 150 Jahre Wiener Hochquellwasserleitung feiern wollte, reißt nicht ab.

Nachdem der 1,8 Millionen Euro teure Brunnen vor einer Woche beschmiert wurde, verwandelte er sich am Freitagvormittag in ein Schaumbad. Offenbar wurde eine größere Menge Spülmittel in den Brunnen gegossen.

Wer hinter dem „Anschlag“ steckt, ist derzeit noch völlig unklar.

Wirbel um Brunnen reißt nicht ab

Ende Oktober wurde der "Jubiläumsbrunnen" feierlich von Michael Ludwig und Alexander Van der Bellen eingeweiht. Mit 33 Betonfiguren rund um den Wasserspielplatz feiert er das 150-jährige Wiener Trinkwasserjubiläum. Die horrende Rechnung stößt aber vielen sauer auf. Die 1,8 Millionen Euro, komplett aus Steuergeldern finanziert, stoßen auf Kritik. Schon zuvor gab es eine Petition gegen diese Kostenexplosion.

These are both in Vienna - context:https://t.co/E6Fd3nJnQ2 — Culture Critic (@Culture_Crit) October 30, 2023

"WirWasser", so der Name des Projekts, wurde von der Künstlergruppe Gelatin entworfen, um die Vielfalt der Menschen zu repräsentieren. Doch die teure Installation erntet nun weltweit Spott und Häme. Besonders der "Culture Critic"-Account heizt die Debatte weiter an und löst spöttische Kommentare aus.