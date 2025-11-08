Schießerei in Wiener Lokal: Zweiter Beteiligter stellt sich!

Am Donnerstagabend fielen nach einem Streit zwischen zwei Parteien von insgesamt bis zu 10 Männern in einem türkischen Lokal in Ottakring mehrere Schüsse. Inzwischen bestätigt die Polizei, dass sich ein zweiter Beteiligter gestellt hat.

Wien. Nach der tödlichen Schießerei in einem türkischen Lokal in Wien-Ottakring am Donnerstagabend gab die Polizei nun bekannt, dass sich ein zweiter Beteiligter gestern Abend im Landeskriminalamt Wien stellte. Dabei soll es sich laut oe24-Informationen um den 35-jährigen A.N. (Anm. Name der Redaktion bekannt), mutmaßlicher Komplize und Kompagnon vom Haupttäter, handeln.

In der Vernehmung gab A.N. an, dass es bei der Auseinandersetzung in dem Lokal um Geldschulden bzw. einen Kredit ging, berichtet die Polizei. An der Schussabgabe auf die Opfer sei er nicht beteiligt gewesen, gab der 35-Jährige an. Er befindet sich laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in U-Haft.

Bereits zuvor hat sich auch ein 38-jähriger Mann (Sta.: ungeklärt) im Beisein seiner Rechtsvertreterin im Landeskriminalamt Wien gestellt – oe24 berichtete. Er gab an, ebenfalls bei dem Vorfall anwesend gewesen zu sein und eine Schusswaffe bei sich gehabt, aber nicht abgefeuert zu haben. Er sei nach den Schüssen vom Tatort geflüchtet und habe später gemeinsam mit den zwei anderen Tatverdächtigen die Flucht fortgesetzt. Seine Schusswaffe wurde sichergestellt, er selbst wurde ebenfalls in U-Haft genommen.

© Der Verdächtige (38) mit Verteidigerin Ina-Christin Stiglitz (zVg.)

Bei der Schießerei starb der 33-jährige Tschetschene Vakhab B. starb an einer Kugel, die mitten durchs Herz ging, ein weiterer Mann (55) wurde im Bauch getroffen und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die attackierten Opfer waren mit mehreren anderen Männern (mindestens drei Türken und ihrem tschetschenischen Leibwächter) in dem Lokal im Bereich der Payer- und der Veronikagasse in eine Auseinandersetzung verwickelt. Der Haupttäter zog gegen 21.45 Uhr eine Waffe und feuerte mehrmals auf seine Kontrahenten. Anschließend rasten die beiden Unternehmer im Gastro- und Transportbereich, die mit einem E-SUV-Taxi nach Ottakring gekommen waren, mit einem Privatauto, einem BMW X5, davon. Unterwegs lasen sie ihren tschetschenischen Security auf, der zu Fuß geflüchtet war und nur Zeuge der Ereignisse gewesen sein will. Er stellte sich ebenso wie ein zweiter Beteiligter – der Hauptverdächtige ist noch auf der Flucht.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Haupttäter und die weiteren Ermittlungen werden mit Hochdruck fortgesetzt.