Schießerei in Lokal: Mehrere Opfer in Ottakring

In Wien Ottakring kam es in einem Lokal im Bereich der Veronikagasse am Abend zu einer Schießerei.

Dabei sollen in einem türkischen Restaurant zwei Tschetschenen angeschossen und schwer verletzt worden sein. Offenbar besteht sogar Lebensgefahr.

Die Polizei bestätigte gegenüber oe24 die Vorkommnisse in Ottakring, kann aber noch keine Details verraten, solange der Großeinsatz noch läuft. Laut Informationen aus der türkischen Community soll es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen serbischen Staatsbürger handeln.

© Viyana Manset Haber

Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, weil es mögliche Mittätet geben könnte. Derzeit wird noch nach ihnen gesucht.

© Viyana Manset Haber

Nachdem ein Leichenzelt aufgestellt wurde, liegt die Vermutung nah, dass es mindestens ein Todesopfer gibt.

© Viyana Manset Haber

Polizei bestätigt Vorfall

Polizei-Sprecher Markus Dittrich bestätigt, dass es in Ottakring zu einem Großeinsatz gekommen ist, bei dem ein oder mehrere Schüsse gefallen sein sollen und es mindestens eine, wenn nicht sogar mehr schwer verletzte Personen geben soll.

Bereits einen Tag vorher kam es ebenfalls in einem Ottakriner Lokal zu einem blutigen Vorfall.