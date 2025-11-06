Messerstecherei vor Gemeindebau - wegen Handy

Nur fünf Meter außerhalb der Waffenverbotszone in Favoriten kam es vor den Balkonen eines Gemeindebaus zu einem mutmaßlichen versuchten Handyraub - mit gezücktem Messer und einer Klinge, die plötzlich in einem Oberarm steckte.

Wien. Nächstes Kapitel im schier unerschöpflichen Buch des Blutes in Favoriten: Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, im Bereich des Arthaberplatzes - knapp außerhalb der Waffenverbotszone, die offenbar nicht groß genug sein kann - einem 26-jährigen Mann dessen Mobiltelefon wegzunehmen.

Alarmiert wurde die Polizei von einem Freund des Syrers, der sich erfolgreich gegen den Raub des bewaffneten Angreifers (der ebenfalls nicht allein am Tatort beim Arthaberplatz unterwegs gewesen sein dürfte) gewehrt hatte und dafür einen Messerstich in den Oberarm kassierte.

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 20 Jahre alt und arabisch sprechend beschrieben. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen laufen.