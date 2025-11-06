Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
arthaberplatz
© google maps

Syrer (26) verletzt

Messerstecherei vor Gemeindebau - wegen Handy

06.11.25, 12:08
Teilen

Nur fünf Meter außerhalb der Waffenverbotszone in Favoriten kam es vor den Balkonen eines Gemeindebaus zu einem mutmaßlichen versuchten Handyraub - mit gezücktem Messer und einer Klinge, die plötzlich in einem Oberarm steckte.

Wien. Nächstes Kapitel im schier unerschöpflichen Buch des Blutes in Favoriten: Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, im Bereich des Arthaberplatzes - knapp außerhalb der Waffenverbotszone, die offenbar nicht groß genug sein kann - einem 26-jährigen Mann dessen Mobiltelefon wegzunehmen.

Alarmiert wurde die Polizei von einem Freund des Syrers, der sich erfolgreich gegen den Raub des bewaffneten Angreifers (der ebenfalls nicht allein am Tatort beim Arthaberplatz unterwegs gewesen sein dürfte) gewehrt hatte und dafür einen Messerstich in den Oberarm kassierte.

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 20 Jahre alt und arabisch sprechend beschrieben. Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden