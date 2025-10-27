Attacke in Favoriten: Opfer fuhr mit Taxi ins Spital

Nach eigenen Angaben von "mehreren arabisch aussehenden Männer" mitten in der Waffenverbotszone in Favoriten angegriffen wurde ein Pole, der dabei Schnittverletzungen am Oberkörper erlitt.

Wien. Gegenüber Beamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk gab der 43-Jährige an, er sei gegen 21:00 Uhr mit der Straßenbahn zum Reumannplatz gefahren und sei dann die Favoritenstraße stadteinwärts gegangen. Dabei soll er unvermittelt von genannter Gruppe und mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Eine vorherige Auseinandersetzung habe es laut seinen Angaben nicht gegeben, die mutmaßlichen Täter seien ihm völlig unbekannt.

Der Pole, der eine Schnittverletzung im Brustbereich abbekam, setzte sich in ein Taxi und fuhr ins Spital, wo er gegen 22:00 Uhr in der Notfallaufnahme auftauchte. Mitarbeiter des Unfallkrankenhauses verständigten den Polizeinotruf, da der Mann angab, attackiert worden zu sein.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.