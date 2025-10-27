Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizeieinsatz Reumannplatz
© Opfer ging vom Reumann- zum Keplerplatz (Viyana Manset Haber, Archiv)

Schnittverletzungen

Attacke in Favoriten: Opfer fuhr mit Taxi ins Spital

27.10.25, 12:47 | Aktualisiert: 27.10.25, 14:03
Teilen

Nach eigenen Angaben von "mehreren arabisch aussehenden Männer" mitten in der Waffenverbotszone in Favoriten angegriffen wurde ein Pole, der dabei Schnittverletzungen am Oberkörper erlitt.

Wien. Gegenüber Beamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk gab der 43-Jährige an, er sei gegen 21:00 Uhr mit der Straßenbahn zum Reumannplatz gefahren und sei dann die Favoritenstraße stadteinwärts gegangen. Dabei soll er unvermittelt von genannter Gruppe und mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Eine vorherige Auseinandersetzung habe es laut seinen Angaben nicht gegeben, die mutmaßlichen Täter seien ihm völlig unbekannt.

Der Pole, der eine Schnittverletzung im Brustbereich abbekam, setzte sich in ein Taxi und fuhr ins Spital, wo er gegen 22:00 Uhr in der Notfallaufnahme auftauchte. Mitarbeiter des Unfallkrankenhauses verständigten den Polizeinotruf, da der Mann angab, attackiert worden zu sein.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden