Attacke beim Fußballkäfig - Überfall auf 13-Jährigen

Zwei Jugendliche (ein Iraker und ein 15-Jähriger mit Balkan-Wurzeln) attackierten am Stillfriedplatz in Ottakring einen 13-Jährigen.

Wien. Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, Samstagmittag in Wien einen 13-jährigen Buben attackiert und versucht zu haben, ihm Geld abzunötigen. Laut ersten Erhebungen sollen die beiden Tatverdächtigen im Bereich des Stillfriedplatzes beim Fußballkäfig angesprochen und von ihm die Herausgabe von 20 Euro gefordert haben.

Als sich das junge Raubopfer weigerte, sollen die Jugendlichen ihn mit dem Knie in den Bauchbereich getreten und mit dem Umbringen bedroht haben. Das Opfer suchte daraufhin Schutz bei Passanten, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring die beiden mutmaßlichen Angreifer in der Nähe des Tatortes anhalten und festnehmen.

Der 15- und der 16-Jährige wurden in weiterer Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des versuchten Raubes auf freiem Fuß angezeigt.