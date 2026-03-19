Star-Aufgebot im Prater: Spiegelpalast wird zur Bühne

Im April verwandelt sich der legendäre Spiegelpalast im Wiener Prater zur Bühne für Konzerte, Kabarett, Live-Podcasts und Wienerlied. Heimische sowie internationale Künstlerinnen und Künstler geben sich die Ehre.

Der Prater bekommt schon in wenigen Wochen ein neues Juwel für alle Fans pepflegter Unterhaltung. Ab April verwandelt sich der legendäre Spiegelpalastin eine Bühne für ein Programm der Extraklasse. Unter dem Namen Prater Sounds ziehen Konzerte und Kabarett-Größen in den historischen Prachtbau ein.

Prachtbau wird zur Showbühne

Wer den Spiegelpalast betritt findet sich sofort in einer völlig anderen Welt wieder. Dunkelroter Samt trifft auf glitzernde Luster und edlen Brokat im feinsten Jugendstil. Überall spiegeln sich die Lichter und sorgen für eine Stimmung die man in ganz Wien kein zweites Mal findet. Das Beste an dieser neuen Location ist die unmittelbare Nähe zu den Künstlern auf der Bühne. Im Spiegelpalast gibt es nämlich keine schlechten Plätze und jeder Gast ist hautnah beim Geschehen dabei.

Hirnschmalz trifft auf Indie-Pop

Den großen Auftakt der Premierensaison macht am 10. April ein echter Meister der Worte. Gunkl gilt als einer der eigenwilligsten Kabarettisten des Landes und beschäftigt sich an diesem Abend mit den menschlichen Hilfszeitwörtern. Mit seiner gewohnt scharfen Logik zerlegt er den Alltag in seine Einzelteile und bringt das Publikum ordentlich zum Nachdenken und Lachen.

© Robert Peres

Nur einen Tag später am 11. April geben die Indie-Helden von Garish den Ton im Spiegelpalast an. Die Band ist seit einem Vierteljahrhundert ein Fixstern am heimischen Musikhimmel. Nach einer längeren Pause rund um ihr letztes Studioalbum kehren sie nun mit ihrer ganz speziellen Mischung aus Hoffnung und Wehmut zurück auf die Bretter die für Musiker die Welt bedeuten.

© Manuel Pitsch

Wiener Seele und Poesie

Am 15. April wird es dann so richtig wienerisch wenn die Produktion Remassuri den Spiegelpalast übernimmt. Basierend auf Ideen von Größen wie André Heller oder Ernst Molden erwartet die Besucher eine poetische Reise durch die Musikstadt Wien. Mit dabei sind die Neuen Wiener Concert Schrammeln und sogar das weltbekannte Maskentheater Mummenschanz was diesen Abend zu einem optischen und akustischen Höhepunkt macht.

© Stefan Liewehr

Natürlich darf auch ein bisserl Besuch aus der Nachbarschaft nicht fehlen. Der deutsche Publikumsliebling Olli Schulz wagt sich am 16. April nach langer Zeit wieder ganz allein vor die Fans. Er bringt eine Mischung aus brandneuen Songs sowie seinen gewohnt schrägen Geschichten mit nach Wien und blickt dabei auf seine ganz eigene Weise auf den Zustand unseres Planeten.

© Privat

Promi-Auflauf bei Palfrader und Hangweyrer

Am 17. April wartet ein echtes Schmankerl auf alle Fans von guten Gesprächen. Robert Palfrader den die meisten als Kaiser oder aus der Serie Braunschlag kennen, bringt gemeinsam mit Thomas Hangweyrer seinen Erfolgs-Podcast erstmals live auf die Bühne.

© Julian Pöschl

Die Gästeliste für diesen Abend liest sich wie ein Verzeichnis der heimischen Prominenz. Ö3-Star Philipp Hansa nimmt ebenso auf dem Gästesessel Platz wie Kicker-Legende Herbert Prohaska und Pop-Star Christina Stürmer. Durch den Abend führt Jonas Bonas und sorgt dafür dass garantiert kein Auge trocken bleibt.