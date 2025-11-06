Wirt und Gast vor Lokal in Ottakring niedergestochen

Zu einer mysteriösen Messer-Attacke mit zwei Verletzten kam es auf offener Straße vor einem Lokal in der Herbststraße beim Gürtel: Dabei wurde der Betreiber eines Afro-Treffs und ein Gast, der zu Hilfe eilte, verletzt.

Wien. Es war Mittwochabend gegen 20.30 Uhr, als ein 54-jähriger Lokalbetreiber - ein Österreicher aus Nigeria - diverse Gegenstände aus seinem vor dem Eckbeisl geparkten Auto holte nach und nach ins Lokal hineintrug. Dabei soll er plötzlich von vier ihm unbekannten jungen Männern angepöbelt worden sein. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung, die in Sekundenschnelle eskalierte, wurde der 54-jährige mit Messerstichen im Bauch-, Gesäß- und Armbereich verletzt.

Ein 40-jähriger Lokalgast, ein Afrikaner aus Ghana, der dem Opfer zu Hilfe eilte und die Polizei alarmierte, wurde ebenfalls mit einem Messer attackiert und verletzt. Anschließend rannten die vier Tatverdächtigen – laut Aussagen der Niedergestochenen etwa 18 bis 22 Jahre alt und ihrer Einschätzung nach "arabischstämmig" – in Richtung Ludo-Hartmann-Platz davon.

Waren Angreifer Schutzgelderpresser?

Eine Sofortfahndung blieb erfolglos. Die beiden Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen sind im Gange. Wie aus Insider-Quellen zu hören ist, versuchen neue hochkriminelle und brutale Banden, nicht nur im Gastro-Bereich in mehreren Hotspot-Grätzeln Schutzgeld zu erpressen. Offiziell will sich die Polizei dazu nicht äußern.