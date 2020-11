"Schleich di, du Oaschloch" auf Cover deutscher Tageszeitung

Das Geschimpfe eines Wieners während des gestrigen Terror-Attentats wurde zur Wiener Antwort auf #jesuischarlie.

Zahlreiche Videos, die während des Terror-Attentats in Wien aufgenommen wurden, verbreiteten sich in der Nacht auf Dienstag im Netz. Eines davon wurde weltweit bekannt: Ein Unbekannter filmt von einer Wohnung in der Wiener Innenstadt auf die darunter liegende Straße. Lange sieht man nichts, dann erscheint der Attentäter kurz auf dem Video. Er läuft an der Hausmauer entlang, bleibt stehen um zwei mal zu schießen. Als er seinen Weg fortsetzt, bricht ein Ruf die Stille nach dem Knall: "Schleich di, du Oaschloch!"

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an In Wien ist jeder willkommen. Außer Arschlöcher #wieneralltagspoeten Danke an die vielen Menschen, die dieses Zitat eingeschickt haben. Danke an denjenigen, der das dem Angreifer gestern im Namen der ganzen Stadt entgegen geschrien hat. Lasst es uns in den kommenden Tagen alle zusammen rufen. Ein Beitrag geteilt von Wiener Alltagspoeten (@wieneralltagspoeten) am Nov 3, 2020 um 2:50 PST

Das Geschimpfe des Wieners geht nun um de Welt und ist zur Parole gegen den Terror in Österreich geworden. Die deutsche Tageszeitung TAZ druckt "Schleich di, du Oaschloch" als Solidaritätsbekundung sogar auf das Cover der morgigen Ausgabe.