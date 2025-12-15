Schnäppchenjäger aufgepasst: TK Maxx eröffnet im Stadion Center

Am 26.Februar eröffnet TK Maxx seinen neuen Store im Stadion Center. Es ist bereits der sechste Store in Wien und der 23.Standort österreichweit seit der Markteinführung im Jahr 2015.

Wien bekommt einen neuen Hotspot für alle, die große Marken lieben und kleine Preise bevorzugen. Am 26. Februar Uhr eröffnet TK Maxx seinen neuesten Store im Stadion Center in der Leopoldstadt. Es ist bereits die sechste Filiale in Wien und ein weiterer Schritt in der rasanten Expansion des Unternehmens in Österreich.

© TK Maxx

Die Verkaufsfläche misst mehr als 1.400 Quadratmeter und steckt voll mit Fundstücken, die das Herz höherschlagen lassen. Mode für Damen, Herren und Kinder, stylishe Accessoires, Beautyprodukte, Schmuck, Interior-Highlights und sogar Tierbedarf - alles liegt bereit für die nächste große Entdeckung. Wer hier einkauft, kann laut Anbieter mit Preisnachlässen von bis zu 60 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Verkaufspreis rechnen.

Die Ware kommt in Wellen. Mehrmals pro Woche treffen bis zu 10.000 neue Artikel ein. Im Schnitt liegen rund 50.000 verschiedene Produkte in den Regalen. Genau das macht den Reiz aus. Jeder Besuch fühlt sich an wie eine Schatzsuche, bei der man nie weiß, was einen erwartet.

So finden Trends ihren Weg zu TK Maxx

Gesteuert wird das Sortiment von einem internationalen Einkaufsteam, das rund um den Globus auf der Suche nach angesagten Teilen ist. Wo andere Überbestände sehen, sieht TK Maxx Chancen. Gekauft wird, was gefällt und überzeugt, verhandelt wird hart, geliefert wird direkt in die Stores. Die erzielten Preisvorteile gibt das Unternehmen ohne Umwege an die Kundschaft weiter.

Seit dem Markteintritt 2015 hat sich TK Maxx in Österreich etabliert. Mit dem neuen Store im Stadion Center kommt nun Standort Nummer 23 dazu. Und wer einmal das Glück hatte, ein Designerstück zum Spottpreis zu ergattern, weiß: Beim nächsten Besuch könnte schon das nächste Highlight warten.