In der Starkfriedgasse ist ein Lkw in eine Baustelle gekippt.

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Dienstagvormittag in Wien-Döbling gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache kippte in der Starkfriedgasse ein Lkw in eine Baustelle.

Laut Polizistin vor Ort muss die Straße noch länger gesperrt werden - bisher weiß man nicht, wie man den Lastwagen bergen kann. Über Verletzte ist nichts bekannt.

