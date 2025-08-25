Sport Arena Wien eröffnet mit großem Familienfest

Am 6. September öffnet die neue Sport Arena Wien im zweiten Bezirk offiziell ihre Tore. Von 10 bis 17 Uhr wird das moderne Zentrum für Bewegung und Begegnung zur Bühne für ein großes Eröffnungsfest. Der Eintritt ist frei, das Angebot breit gefächert und für alle Altersgruppen geeignet.

Mehr als 20 Sportarten können künftig in der Arena trainiert werden. Das Fest gibt erste Einblicke in die Möglichkeiten der Anlage. An zahlreichen Mitmachstationen können Besucherinnen und Besucher unter anderem Basketball-Dribbling, Wurfgeschwindigkeitsmessen, Yoga oder Capoeira ausprobieren. Ein Kletterturm, eine Handball-Zielschusswand, Riesendarts sowie ein Erlebnisbereich für Special Olympics ergänzen das Outdoor-Programm. Ein buntes Bühnenprogramm mit DJ-Musik, Moderation, Showtrainings und Kinderschminken sorgt für Unterhaltung. Auch eine Ausstellung zur Entstehung der Anlage wird gezeigt.

© David Bohmann

Erfolgreicher Start im Probebetrieb

Seit Anfang August läuft der Probebetrieb erfolgreich. Schon in den ersten Wochen trainierten Sportlerinnen und Sportler aus unterschiedlichsten Disziplinen in der neuen Anlage. Vereine nutzten die Ballsporthallen, Kunstturnerinnen testeten die Geräte in der spezialisierten Turnhalle. Auch die flexiblen Räume für Kampfsport, Yoga und Gesundheitstraining kamen rasch zum Einsatz. Die Anlage verfügt über drei Hallen, die unabhängig voneinander nutzbar sind. Diese Struktur ermöglicht sowohl den täglichen Trainingsbetrieb als auch Veranstaltungen, Turniere und Großevents.

Bürgermeister Ludwig in der Sport Arena Wien. © David Bohmann

Gut erreichbar, modern geplant

Die Sport Arena Wien befindet sich in der Stephanie-Endres-Straße 3. Sie ist barrierefrei zugänglich und liegt in unmittelbarer Nähe der U2-Station Stadion. Für die Anreise mit dem Auto stehen kostenpflichtige Parkplätze im gegenüberliegenden Stadion Center zur Verfügung. Hunde sind in der Anlage nicht erlaubt. Betrieben wird die Sport Arena im Auftrag der Stadt Wien von der Wien Holding Sport GmbH. Bauherrin ist die Sport Wien (MA 51), für die Planung zeichnete das Architekturbüro Karl & Bremhorst verantwortlich.