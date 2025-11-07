Alles zu oe24VIP
Stau-Chaos ohne Ende: Tangenten-Arbeiten dauern noch bis August
Bis 2026

Stau-Chaos ohne Ende: Tangenten-Arbeiten dauern noch bis August

07.11.25, 11:15
Wiener und Pendler gleichermaßen können die Baustellen auf der A23 Südosttangente wohl nicht mehr sehen, doch noch müssen sie rund neun Monate ausharren - die Bauarbeiten enden erst im August 2026.

Nachdem im Oktober und November schon mehrfach bis zu vier Stunden Zeitverlust am Programm standen, geht es an diesem Wochenende (7. bis 10. November) weiter. Dann heißt es eine Woche durchatmen, ehe es am Wochenende vom 14. November am Knoten Handelskai Richtung Norden weitergeht.

Wer glaubt, es zumindest dann hinter sich zu haben, der irrt. Die Bauarbeiten auf dem größten Parkplatz Österreichs gehen noch bis zum August 2026, so der Plan. "Auf der Tangente ist nie wirklich Schluss mit Baustellen. Es ist eigentlich eine laufende Wartung", erklärte es ASFINAG-Regionalstellenleiter Thomas Kozakow sehr treffend.

Stau-Chaos ohne Ende: Tangenten-Arbeiten dauern noch bis August
Drei weitere Bauphasen stehen noch bevor

Seit rund einem Jahr wird auf der Prater Hochstraße gearbeitet. Im Frühjahr sind dann drei weitere Bauphasen geplant. Ein genauer Zeitplan ist derzeit nicht bekannt, auch weil dieser anhand der aktuellen Fortschritte und auch dem Wetter angepasst wird.

Stau-Chaos ohne Ende: Tangenten-Arbeiten dauern noch bis August
Mit 220.000 Fahrzeugen pro Tag ist der Bereich vom Knoten Prater bis zur Anschlussstelle Handelskai die frequentierteste Straße Österreichs. Daher braucht es neue Fahrbahnoberflächen, Sanierung des Stahlrückhaltesystems und auch bei den Lärmschutzwänden. Kostenpunkt für das gesamte Projekt sind übrigens rund 12 Millionen Euro.

