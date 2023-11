Jener Syrer, der als Steffl-Hater Messen, Priester und religiöse Abläufe störte und der Domaufsicht mit Enthauptung drohte, soll derselbe Mann sein, der davor in einer Kirche in Favoriten als irrer Vandale zuschlug.

Wien. Die Aufregung um den irren Randalierer nach seinen Umtrieben im Stephansdom hat sich noch nicht gelegt, da sickerte jetzt durch, dass der 29-Jährige schon amtsbekannt sein dürfte, bisher aber nur auf freiem Fuß angezeigt wurde. Erst nachdem er am Montag zwei Securitys der Domaufsicht mit einem Schraubenzieher bedroht hatte und eine Enthauptung andeutete, hat die Staatsanwaltschaft nun die U-Haft beantragt. Ob das Gericht dem auch zustimmt, ist noch nicht gewiss.

Aber der Reihe nach: Ende vergangener Woche drang, wie oe24 berichtete, ein Syrer in die Kirche St. Johann Evangelist am Keplerplatz ein und wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er eine Madonna-Statue aus der Verankerung riss und beschädigte und hernach mit einem ebenfalls dort gestohlenen Holzkreuz davonlief. Der 29-Jährige wurde laut Polizei "noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts entdeckt und vorläufig festgenommen". Eine bisher unbekannte Frau brachte das gestohlene Kreuz zurück in das Gotteshaus. Der Vandale und Dieb wurde wegen schwerer Sachbeschädigung und Diebstahl angezeigt - und vorerst laufen gelassen.

Kirche St. Johann Evangelist während eines Gottesdiensts. © Viyana Manset Haber ×

Danach lenkte derselbe Zuwanderer, wie sich jetzt herausstellt, seine wohl religiös motivierte Wut auf einen anderen Ort, nämlich auf den Stephansdom. Dort versuchte er am Wochenende mehrmals die liturgischen Abläufe zu sabotieren, sprang über das Kommunionsgitter und schrie lauthals herum.

Am Adventmarkt am Stephansplatz festgenommen

Montagvormittag drang der Syrer wieder in den Steffl ein - mit zwei Bierdosen in der Hand. Als die Domaufsicht auf ihn zukam, zückte er einen Schraubenzieher und bedrohte die beiden 34-Jährigen, indem er unter anderem mit dem Stichwerkzeug einen Kehlkopfschnitt bzw. eine Enthauptung andeutete.

Polizisten der Inspektion Brandstätte nahmen den Mann beim Adventmarkt am Stephansplatz fest. Der Verdächtige wurde an die Justiz überstellt. Eine Vernehmung durch die Behörden war wegen des aggressiven Verhaltens des Beschuldigten bislang nicht möglich.