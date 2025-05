Streit um E-Scooter: Syrer (19) stach auf Bekannten ein

Im Hotspot-Bezirk Favoriten kam es im Bereich des Keplerplatzes zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Wien. Wieder kam es in Favoriten zu einer Messerstecherei in der Waffenverbotszone. Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zum Kepplerplatz gerufen. Als die Beamten vor Ort waren, trafen sie dort zwei heftig streitende Männer ein.

Es stellte sich heraus, dass der 19-jährige Syrer einen E-Scooter bei seinem Bekannten (46) ausgeliehen hatte und das Teil allerdings nicht wie vereinbart zurückbrachte.

Tatwaffe am Boden gefunden

Als die Beiden einen Tag später wieder aufeinandertrafen, eskalierte die Situation. Der 19-Jährige zog ein Messer und attackierte den 46-Jährigen. Dieser wurde leicht verletzt.

Der Angreifer wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Das Messer konnte in der Nähe des Tatortes am Boden sichergestellt werden. Der Syrer wurde auch aufgrund des Zuwiderhandelns in einer Waffenverbotszone angezeigt.