Teenie (16) attackierte Betreuerin mit Messer

Ein junger Syrer hat in einer Wohneinrichtung in Liesing einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Jugendlicher soll am Dienstag gegen 11.20 Uhr in einer Wohneinrichtung in Liesing plötzlich gegen eine Betreuerin mit einem Messer losgegangen sein. Die Frau hatte zuvor einen Streit zwischen dem 16-Jährigen und einem weiteren Teenie schlichten wollen.

Danach soll der junge Syrer schließlich die Betreuerin bedroht haben, die sich dann in ein Zimmer rettete, das sie absperrte. Die alarmierten Beamten haben den 16-Jährigen vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wird der Tatverdächtige angezeigt.