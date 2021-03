Teenies berauben Dealer in Wien

Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Wien. Insgesamt sechs junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sollen am Samstag in einem Stiegenhaus in der Krugerstraße in der Wiener Innenstadt zwei mutmaßliche Suchtgiftdealer im Alter von 14 und 16 Jahren mit einer Schreckschusspistole bedroht und ihnen rund elf Gramm Cannabiskraut und eine Geldbörse geraubt haben. Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Fünf der sechs mutmaßlichen Täter zeigten sich in der polizeilichen Einvernahme geständig. Demnach sollen, wie Polizeisprecher Markus Dittrich sagte, bei den Dealern schon mehrmals im Vorfeld Cannabis gekauft haben. Der mutmaßliche Rädelsführer verweigert die Aussage. Auch die beiden mutmaßlichen Dealer zeigten sich teilgeständig. Sie gaben aber an, Suchtmittel lediglich zum Eigenkonsum bei sich gehabt zu haben.